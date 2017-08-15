Украинские банки снизили ставки по депозитам

В Украине продолжают снижаться ставки по депозитным вкладам. Как информирует replyua.net со ссылкой на ЛИГА, 17 украинских банков в этом году снизили ставки по депозитам.
Для всех валют ставки по депозитам были уменьшены в ПУМБ, Укрсоц, Укргаз, Пивденный, ПинБанк, Вернум, БТАБанк, Аккорд, Восток, Альфа Банк. Для гривневных вкладов ставки были понижены в Юнекс и Ощадбанк. А вот МистоБанк по гривневым вкладам ставки повысил, но снизил ставки по валютным депозитам. Средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком 3 до 6 месяцев (на 0,44 п.п. до 12,23 процентов). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,35 п.п. до 12,72 процентов годовых.
Что касается долларовых депозитов, то по ним ставки упали на 0,02 процента до 1,1 годовых. Речь идет о бессрочных вкладах. Вклады на срок от 6 месяцев до года упали в стоимости на 0,31 процент и теперь составляют 3,21 процент годовых.