Падение после быстрого взлета: цены на нефть поползли вниз

На утренних торгах в пятницу, 11 августа, цены на черное золото снова начали снижаться после очень быстрого роста в четверг, когда баррель нефти торговался дороже 53 долларов.
Как информирует replyua.net, снижение цен происходит на данных за вчерашний день о росте добычи нефти в странах ОПЕК. В четверг был опубликован доклад ОПЕК, согласно которому страны организации в июле нарастили добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем - до 32,869 миллиона баррелей в день. Динамика объясняется ростом нефтепроизводства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии.
Однако в Венесуэле, Анголе и Ираке добыча черного золота, напротив, снизилась. По состоянию на 12 часов 30 минут по киевскому времени баррель торговался всего по 51,55 долларов, падение на это время достигло 0,55 процентов. Цены упали и еще по одной причине – трейдеры ожидают сегодня новые данные о количестве буровых установок в Соединенных Штатах.