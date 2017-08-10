Блогер: приватний капітал тікає з Росії

Як інформує replyua.net, антиросійські санкції доволі вагомо вплинули як на ціну цінних паперів, емітованих Російською Федерацією, так і на обсяги інвестицій в цю державу. Блогер Олександр Коваленко прокоментував основні тенденції ринку капіталу в Росії, - відповідний допис оглядач розмістив у персональному блозі в соціальній мережі.
Так, за словами блогера, якщо у 2016 році можна було спостерігати відносне затишшя, то у поточному році відтік капіталу з Російської Федерації знову б’є рекорди. Наприклад, звіт Центрального банку Росії свідчить, що з січня по липень з Росії було виведено до підлих капіталістів тринадцять мільярдів сто мільйонів рублів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то цей показник становив вісім мільярдів вісімсот мільйонів доларів США. Звісно, Центробанк продемонстрував чудеса розумової еквілібристики і пояснив, що в Росії буцімто настільки сприятливий інвестиційний клімат, що почалось нарощування зовнішніх активів.
Однак в такому разі виходить, що у позаминулому – 2015 - році, коли відтік капіталу склав п’ятдесят вісім мільярдів доларів, теж нарощували активи? А це значить, що в 2017 гірше нарощують, - іронізує блогер. Загалом, поки Центробанк зводить кришталеві замки, приватний сектор виводить валютну масу закордон.