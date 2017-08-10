валюта
СпецтемаГорбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Блогер: приватний капітал тікає з Росії

Блогер: приватний капітал тікає з Росії
Як інформує replyua.net, антиросійські санкції доволі вагомо вплинули як на ціну цінних паперів, емітованих Російською Федерацією, так і на обсяги інвестицій в цю державу. Блогер Олександр Коваленко прокоментував основні тенденції ринку капіталу в Росії, - відповідний допис оглядач розмістив у персональному блозі в соціальній мережі.

Так, за словами блогера, якщо у 2016 році можна було спостерігати відносне затишшя, то у поточному році відтік капіталу з Російської Федерації знову б’є рекорди. Наприклад, звіт Центрального банку Росії свідчить, що з січня по липень з Росії було виведено до підлих капіталістів тринадцять мільярдів сто мільйонів рублів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то цей показник становив вісім мільярдів вісімсот мільйонів доларів США. Звісно, Центробанк продемонстрував чудеса розумової еквілібристики і пояснив, що в Росії буцімто настільки сприятливий інвестиційний клімат, що почалось нарощування зовнішніх активів.

Однак в такому разі виходить, що у позаминулому – 2015 - році, коли відтік капіталу склав п’ятдесят вісім мільярдів доларів, теж нарощували активи? А це значить, що в 2017 гірше нарощують, - іронізує блогер. Загалом, поки Центробанк зводить кришталеві замки, приватний сектор виводить валютну масу закордон.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Балчун: эта работа была самой трудной в моей жизни

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
10 авг 2017
974

Журналист: Путину удалось невероятное – впервые после распада СССР он объединил против себя все американские элиты

Девять лет назад в этот день еще шла война в Грузии. Российские мародеры в военной форме грабили на захваченных территориях, но американский флот уже двигался в нужном направлении. Через два дня к

Последние новости

Розробники додатку FaceApp опинились в епіцентрі расового скандалу

«Яєчний скандал» дістався ще трьох країн

Криму загрожує суцільна темрява

Трамп знову погрожував Ким Чен Ину

Трамп вважає свою попередню погрозу КНДР недостатню жорсткою

Дипломат: я не фанат Порошенко или кого-то другого в нынешней власти, но я фанат Украины и ее эволюционного развития

Її додушать як Балчуна – Кравчук про Супрун

Блогер: приватний капітал тікає з Росії

Блогер: знову спікери Медведчука заганяють в жах і морок всіх українців

У Німеччині попередили поліцейських про небезпеку візитів до Росії

Общественные активисты Польши дали понять власти, что ссориться с соседями нехорошо

Блогер: сусід з імперськими замашками у нас тепер не тільки на сході, а й на заході

Яєчний скандал: у Великобританії почали вилучати салати та бутерброди з супермаркетів

Омелян пояснив, нащо керівнику «Укравтодору» 900 % надбавки до зарплати

Блогер жорстко відповіла критикам: смерть молодої жінки завжди трагедія, але не більша, ніж смерть тисяч людей в АТО

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Арбузова

Кримський Бандерівець: аксенівському «Генбанку» кранти

Члени партії Саакашвілі готуються зустріти його на кордоні України

Кримський Бандерівець: окупанти продовжують нелюдські репресії проти кримських татар

Суд взяв під варту одного з фігурантів справи про розкрадання проекту Стіна

 Новости за день