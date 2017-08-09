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На украинский Райффайзен Банк наложили крупный штраф

На украинский Райффайзен Банк наложили крупный штраф
Нацбанк Украины наложил на киевский Райффайзен Банк Аваль штраф в размере 4,9 миллионов гривен. Как передает replyua.net со ссылкой на Finbalance, 4 августа в Окружном административном суде Киева было открыто производство по иску финансового учреждения к Национальному банку Украины о признании неправомерным взыскание штрафа, а также о его отмене.

Источник при этом не сообщает, в связи с чем на банк был наложен крупный штраф. Окружной админсуд Киева открыл ряд производств по искам Райффайзен Банка Аваль к НБУ о признании неправомерными и отмене постановлений Нацбанка от 1 июня 2017 о привлечении истца к ответственности в виде штрафов за нарушение требований валютного законодательства.

В материалах дела говорится сразу о пяти штрафах на 500 тысяч гривен каждый. Нужно подчеркнуть и то, что Владимир Лавренчук, глава правления Райффайзен Банка, является одним из главных претендентов на должность главы НБУ.
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