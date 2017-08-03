В августе ожидается дефляция гривны, - прогноз НБУ

Нацбанк Украины представил новый прогноз, согласно которому в этом месяце ожидается незначительная дефляция гривны.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Национального банка, благодаря дефляции годовой показатель инфляции в Украине приблизится к тому прогнозу, который ранее представил Нацбанк. «В июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует НБУ», - подчеркнули в пресс-службе. Регулятор отметил, что высокие показатели инфляции, отличные от прогноза Нацбанка, были зафиксированы в июне.
Такие показатели были из-за увеличения стоимости сырья, из-за роста производственных затрат, из-за повышения тарифов, однако в августе ситуация стабилизируется, - многие продукты и услуги незначительно подешевеют. Фактическая инфляция в июне достигала целых 15 процентов. Общегодовая инфляция, по прогнозам Нацбанка, должна составить чуть больше 9 процентов.