В первый день августа стремительно растут цены на нефть

Во вторник, 1 августа, мировые цены на нефть начали резко повышаться, и это связано с тем, что инвесторы отыгрывают новость о том, что Соединенные Штаты введут очень жесткие санкции против Венесуэлы. Как информирует replyua.net, речь идет о санкциях против нефтяного сектора, а, как известно, Венесуэла является одним из крупнейших добытчиков нефти в мире, и ее экономика, как и экономика РФ, держится именно на рынке черного золота.
По состоянию на 10 часов 30 минут по киевскому времени баррель нефти торговался уже по 52,82 доллара, что является абсолютные рекордом за последние недели и даже месяцы. Ранее стоимость черного золота не могла преодолеть отметку в 50 долларов, но эксперты отмечают, что уже ближе к вечеру цены на нефть могут перевалить за 53 доллара за баррель.
Трейдеры практически уверены в том, что Вашингтон расширит санкции против Венесуэлы, поскольку ранее США уже утвердили персональные санкции против Мадуро, президента этой страны. Мадуро отреагировал, сказав, что для него это «большая гордость».