Експерт: варто чекати на курс рубля 97 та 125 за долар

Як інформує replyua.net з посиланням на «БИЗНЕС Online», російський фінансовий аналітик Степан Демура прогнозує різке падіння курсу національної валюти РФ уже найближчим часом.
Так, за його словами наслідки американських санкцій проти РФ прорахувати дуже просто – першим впаде під їх тиском російський рубль. Проте, на це вплинуть не тільки і не стільки санкції, скільки становищем на світових фінансових ринках. Проте, звісно, у Кремлі у всьому звинувачуватимуть саме Вашингтон і санкції. Демура вважає, що спекулянти почнуть тікати з рублевих активів вже у серпні поточного року.
До кінця року варто чекати, що курс рубля досягне кількох позначок: по-перше, 97 рублів за долар, по-друге, 125 рублів за долар. Крім того, аналітик не вірить у те, що курс національної валюти РФ зможуть втримати у контексті грядущих виборів президента, які мають відбутись у березні 2018 року. На думку Демури, у російської влади недостатньо вільних коштів для того, щоб гарантувати стабільність рубля. Звісно, аналітики будуть озвучувати прогнози про те, що курс валюти будуть або опускати, або тримати напередодні виборів – але ці заяви не мають нічого спільного з реальними ринковими процесами.