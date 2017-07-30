Експерт: варто чекати на курс рубля 97 та 125 за долар



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Так, за його словами наслідки американських санкцій проти РФ прорахувати дуже просто – першим впаде під їх тиском російський рубль. Проте, на це вплинуть не тільки і не стільки санкції, скільки становищем на світових фінансових ринках. Проте, звісно, у Кремлі у всьому звинувачуватимуть саме Вашингтон і санкції. Демура вважає, що спекулянти почнуть тікати з рублевих активів вже у серпні поточного року.



До кінця року варто чекати, що курс рубля досягне кількох позначок: по-перше, 97 рублів за долар, по-друге, 125 рублів за долар. Крім того, аналітик не вірить у те, що курс національної валюти РФ зможуть втримати у контексті грядущих виборів президента, які мають відбутись у березні 2018 року. На думку Демури, у російської влади недостатньо вільних коштів для того, щоб гарантувати стабільність рубля. Звісно, аналітики будуть озвучувати прогнози про те, що курс валюти будуть або опускати, або тримати напередодні виборів – але ці заяви не мають нічого спільного з реальними ринковими процесами.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Як інформує replyua.net з посиланням на «БИЗНЕС Online», російський фінансовий аналітик Степан Демура прогнозує різке падіння курсу національної валюти РФ уже найближчим часом.Так, за його словами наслідки американських санкцій проти РФ прорахувати дуже просто – першим впаде під їх тиском російський рубль. Проте, на це вплинуть не тільки і не стільки санкції, скільки становищем на світових фінансових ринках. Проте, звісно, у Кремлі у всьому звинувачуватимуть саме Вашингтон і санкції. Демура вважає, що спекулянти почнуть тікати з рублевих активів вже у серпні поточного року.До кінця року варто чекати, що курс рубля досягне кількох позначок: по-перше, 97 рублів за долар, по-друге, 125 рублів за долар. Крім того, аналітик не вірить у те, що курс національної валюти РФ зможуть втримати у контексті грядущих виборів президента, які мають відбутись у березні 2018 року. На думку Демури, у російської влади недостатньо вільних коштів для того, щоб гарантувати стабільність рубля. Звісно, аналітики будуть озвучувати прогнози про те, що курс валюти будуть або опускати, або тримати напередодні виборів – але ці заяви не мають нічого спільного з реальними ринковими процесами.