Російський фінансист: у нас часто говорять про «смішні» санкції, але сміятись чомусь не хочеться

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Російський фінансист Степан Демура у спілкуванні з журналістами видання «БИЗНЕС Online» розповів на які наслідки американських санкцій варто чекати росіянам, - про це повідомляє новинний ресурс replyua.net.Так, Демура виділяє три основні наслідки, до яких призведуть санкції американців: по-перше, йдеться про неможливість фінансування цілої низки державних програм через банальну відсутність коштів у федеральному бюджеті. Крім того, наростатиме технологічне відставання росіян від розвинених держав, адже доступ до наукових розробок буде утруднено або навіть заборонено. І, через неможливість провести перекредитування у західних фінансово-кредитних установах, варто чекати на корпоративні дефолти.Незважаючи на те, що офіційні дані та статистика Центрального банку РФ виглядають доволі стабільно, Демура закликає не звертати на них уваги. За його словами, за останні кілька років можна переконатись – прогнози владних і наближених до влади «аналітиків» нічого не варті і зазвичай все відбувається з точністю до навпаки. Загалом, порада «побутового рівня» від аналітика – якщо російська влада переконує, що все добре, то гряде черговий фінансово-економічний крах.