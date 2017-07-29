Билл Гейтс снова возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов

Билл Гейтс, основатель Microsoft, лишь на короткое время лишился звания богатейшего человека в мире, и по состоянию на 28 июля он опять возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов в мире по версии Форбс, информирует replyua.net.
По состоянию на 28 июля, Гейтс владеет 89,8 миллиардами долларов, а его ближайшие конкурент в рейтинге – Джефф Безос – опустился на второе место с капиталом в 88,7 миллиардов долларов. Эксперты Блумберг при этом отметили, что в их рейтинге Гейтс также продолжает занимать первую строчку, однако они «насчитали» у бизнесмена 90,7 миллиардов, а у Безоса – 89.8 миллиардов. Отметим, Безос лишился статуса самого богатого бизнесмена в мире на фоне падения акций Amazon после обнародования финансовой отчетности. До этого 26 июля Amazon стала четвертой в истории компанией с рыночной стоимостью более 500 миллиардов долларов.
Напомним, что днем ранее по версии Форбс Гейтс потерял место лидера в рейтинге, однако вернул его менее чем за сутки. Биллу Гейтсу 61 год, он является крупнейшим акционером Microsoft, общественным деятелем и филантропом. С 1996 года он неоднократно возглавлял рейтинги богатейших людей планеты.