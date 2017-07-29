валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Билл Гейтс снова возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов

Билл Гейтс снова возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов
Билл Гейтс, основатель Microsoft, лишь на короткое время лишился звания богатейшего человека в мире, и по состоянию на 28 июля он опять возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов в мире по версии Форбс, информирует replyua.net.

По состоянию на 28 июля, Гейтс владеет 89,8 миллиардами долларов, а его ближайшие конкурент в рейтинге – Джефф Безос – опустился на второе место с капиталом в 88,7 миллиардов долларов. Эксперты Блумберг при этом отметили, что в их рейтинге Гейтс также продолжает занимать первую строчку, однако они «насчитали» у бизнесмена 90,7 миллиардов, а у Безоса – 89.8 миллиардов. Отметим, Безос лишился статуса самого богатого бизнесмена в мире на фоне падения акций Amazon после обнародования финансовой отчетности. До этого 26 июля Amazon стала четвертой в истории компанией с рыночной стоимостью более 500 миллиардов долларов.

Напомним, что днем ранее по версии Форбс Гейтс потерял место лидера в рейтинге, однако вернул его менее чем за сутки. Биллу Гейтсу 61 год, он является крупнейшим акционером Microsoft, общественным деятелем и филантропом. С 1996 года он неоднократно возглавлял рейтинги богатейших людей планеты.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: сегодня только одна новость, зато какая!

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
28 июл 2017
5596

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Чтоб раз и навсегда расставить все точки над «і» в ситуации с лишением гражданства Михаила Саакашвили нужно понять, что его экстрадиции от нас требует Грузия. Бесконечно отказывать в экстрадиции

Последние новости

Билл Гейтс снова возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов

В «Укрзализныци» сделали настораживающее заявление

Відомо, скільки американських дипломатів змушенні будуть покинути територію РФ через контрзаходи Москви

У Латвії каратимуть в’язницею за підтримку сепаратистів Донбасу

Знахідка на дні Бристольської затоки шокувала дослідників

У Пентагоні підтвердили інформацію про черговий запуск ракети у КНДР

Гарна ідея для України: Латвія ввела відповідальність за підтримку терористів ЛДНР

Тільки спробуйте сказати, що в Україні нічого не міняється – блогер

Заступник Авакова є фігурантом справи про хабарництво – ЗМІ

Пхеньян стал еще ближе к своей заветной цели – прямым переговорам со Штатами о мире и дружбе

Блогер: скоро всі російські «консерви» будуть виявлені і жорстоко покарані

США опубликуют в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов

Німеччина проігнорує американські санкції проти Росії

Кримський Бандерівець: укроакула-диверсант перекусила кабелі, залишивши окупований Крим без світла

Блогер: Сааккашвілі належить до осіб, здатних на низькі вчинки

У Гельсінкі легковик врізався в натовп

Турки вражені майстерністю українського пілота

У Москві пояснили, чому Крим залишився без світла

Лавров пояснив Тіллерсону, чому РФ ввела санкції

Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой

 Новости за день