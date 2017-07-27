Известная биржа криптовалюты биткоинов BTC-e закрылась - скам

Известная русскоязычная биржа BTC-e сегодня закрылась, на официальном сайте написано Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce но подобного рода объявления пишут только когда совершают - скам проектов - афера, жульничество, мошенничество. Напомним что суточные торги криптовалюты составляли больше 50 млн долларов США, и многие добытчики, трейдеры и майнеры держали свои активы на кошельках этой биржы. Биржа не проводила официальной верификации личностей и занималась торгами незаконно. Несколько часов назад в Греции арестовали россиянина, обвиняемый в отмывании $4 млрд, оказался связан с биржей BTC-E
Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі
Блогер Олександр Коваленко розповідає про «грозу морів та океанів» та пересувну екологічну катастрофу – підводний човен «Дмитрий Донской» російського ВМФ, - про це інформує replyua.net.