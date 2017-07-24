МВФ представил новый прогноз цен на нефть

В Международном валютном фонде представили обновленный прогноз цен на нефть, и стоимость черного золота эксперты понизили. Как информирует replyua.net со ссылкой на Корреспондент, в новом отчете МВФ говорится о том, что в следующем году баррель нефть будет стоить около 52 долларов, что на три доллара меньше, чем в предыдущем прогнозе экспертов.
Аналитики при этом подчеркнули, что повышения цен ждать не стоит – они продолжат снижение на фоне данных о больших запасах черного золота в США и роста предложений на рынке. «Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, наблюдавшегося во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков почти во всех странах с высокими показателями экономики», говорится в прогнозе экспертов.
Сегодня, 24 июля, цены на нефть снова продолжают падать. На прошлой неделе был незначительный рост – баррель стоил почти 50 долларов, однако сегодня, по состоянию на 10 часов 30 минут, баррель нефти торгуется по 47,94 доллара.