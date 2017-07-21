Експерт пояснив ситуацію з курсом гривні

Ігор Уманський, який свого часу виконував обов’язки міністра фінансів, в інтерв'ю «Обозревателю» заявив про відсутність на сьогоднішній день підстав для суттєвої девальвації гривні. Про це передає replyua.net. Зокрема, експерт пояснив нинішню ситуацію сезонним фактором.
«Цими днями НБУ почав виходити на ринок та скуповує надлишковий обсяг валюти, що сприяє зменшенню коливання. Якби таких дій не було, гривня, напевно, зміцнилася, однак з настанням осені ми б знову стали свідками девальваційних процесів. А зараз перед Нацбанком поставлене завдання мінімізувати ризики виникнення таких ситуацій, аби курс і не зростав суттєвим чином, і не падав», - сказав Уманський. Також він зазначив, що осінню, як результат, варто очікувати на зміну тренду, тому тоді регулятор запропонує іншу пропозицію щодо валюти.
«В даний час ми також спостерігаємо тенденцію до зміцнення, оскільки, з одного боку, нині ділова активність є вкрай низькою, і, з іншого боку, відсутній найбільший учасник ринку валют – «Нафтогазу». Протягом тривалого часу його немає на ринку, він не скуповує валюту», - додав Уманський.