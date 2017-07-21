Греция получит огромный транш от МВФ

Греция получит от МВФ очередной транш в размере 1 миллиарда 600 миллионов евро, и такое решение было принято советом директоров Международного валютного фонда.
Как информирует replyua.net, такая информация появилась на сайте МВФ. В сообщении говорится о том, что Греция получит очередной транш в том случае, если Евросоюз даст гарантии приемлемости уровня задолженности этого государства. «Программа направлена на то, чтобы сбалансировать бюджет в сторону более благоприятного для роста и социально-ориентированной политики в долгосрочной перспективе», говорится в заявлении Совета директоров. Нужно отметить, что последние несколько лет Греция «выживает» за счет европейских финансовых институтов.
Месяцем ранее международные кредиторы одобрили решение о выделении восьми с половиной миллиардов евро Греции. Эти средства будут выделены на «финансовые потребности страны», а также на создание валютных резервов и на выплату текущих долгов. Кризис в Греции продолжается много лет.