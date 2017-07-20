20 июля стоимость нефти приблизилась к психологической отметке

20 июля, в четверг, на утренних торгах цены на нефть устремились к отметке в 50 долларов за баррель, чего не наблюдалось последние несколько недель.
Как сообщает replyua.net, на цены положительно повлияли данные от Министерства энергетики Соединенных Штатов. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Управления энергетической безопасности Минэнерго США не совпали со статистикой, опубликованной накануне Американским институтом нефти. За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти снизились сразу на 4,7 миллионов баррелей, при этом запасы бензина также существенно снизились - на 4,4 миллионов баррелей. Мировой рынок моментально отреагировал на эти показатели, и нефтяные котировки опять поползли вверх. По состоянию на 7 часов 40 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 49,66 долларов. Как уверяют аналитики, нефть могла подорожать сразу на несколько процентов, однако цены сдерживает рост добычи сырья.
Добыча нефти в Штатах за неделю снова выросла - на 32 тысячи баррелей, причем на Аляску пришлось всего 2 тысячи баррелей. Таким образом, учитывая, что и число буровых установок в США по-прежнему растет, цены за баррель могут удерживаться в районе 49-50 долларов еще долгое время.