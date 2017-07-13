Лагард: всем странам нужно подготовиться к новому мировому кризису

Кристин Лагард, директор Международного валютного фонда, заявила о том, что в ближайшее время может наступить еще один мировой финансовый кризис.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал СNBC, Лагард отметила, что странам нужно помнить об этом и быть готовыми к такой ситуации. «Есть циклы, которые мы видели в последние десять лет, и они не исключают возникновение кризиса. Откуда это будет, и какую форму примет, как будет вестись международная деятельность, и, как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем», заявила Лагард. По ее словам, любой финансовый кризис бывает непредсказуемым, поэтому министрам финансов, профильным комитетам и ведомствам нужно заранее готовиться к финансовому кризису.
По мнению Лагард, к мировому кризису вполне можно подготовиться – для этого нужно «оздоровить» финансовые институты, хорошо отрегулировать финансовый сектор, предвидеть и подготовить различные защитные меры, чтобы потом успешно противостоять последствиям кризиса.