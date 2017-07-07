Цены на нефть резко поползли вниз на фоне проведения саммита «Большой двадцатки»

Перед открытием саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге цены на нефть снова начали снижаться. Как передает replyua.net, на утренних торгах цены поползли вниз, как считают эксперты, из-за данных по росту добычи черного золота и в рамках коррекции.
По состоянию на 11 часов 20 минут по киевскому времени, баррель нефти торговался всего по 47,4 долларов, а снижение цены достигло 1,2 процентов. После сильного роста в четверг цены снова устремились вниз, а инвесторы начали отыгрывать данные о росте добычи сырья. В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2 процента - до 502,9 миллионов баррелей.
Эксперты были уверены в получении других данных: они предполагали, что запасы уменьшились на 0,45 процентов. Напомним, что ранее стало известно о том, что страны ОПЕК нарастили экспорт нефти в июне текущего года, и такие показатели фиксируются уже два месяца подряд.