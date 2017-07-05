Політолог: чим допоможе Україні закон про приватизацію

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Політолог Олеся Яхно-Белковська пояснила що передбачає новий законопроект Кабміну про приватизацію – як стало відомо replyua.net, відповідний допис експерт розмістила на власній сторінці в соціальній мережі.Так, Яхно-Белковська розповідає, що основна ідея законопроекту полягає в тому, що у державній власності мають залишитись виключно стратегічні підприємства, всі решта мають отримати приватних власників. Крім того, чесний і прозорий продаж має залучити до України додаткових інвесторів. Передбачається, що відтепер сім законів, присвячених приватизації, будуть замінені одним. Процедури продажу будуть скорочені – до 11-12 місяців для об’єктів великої приватизації та 4-5 місяців для решти об’єктів.І сама класифікація об’єктів приватизації буде спрощена – зокрема, відтепер їх буде лише два види: найбільші підприємства (список яких визначатиметься Кабінетом міністрів) та малі (до яких належатиме решта). Нагадаємо, зараз існує шість категорій об’єктів приватизації, для кожного з яких створено власний порядок приватизації. Та і процедур приватизації залишиться лише дві – аукціон та викуп. Власне, все це має зробити підприємства більш ефективними, - наголошує політолог.