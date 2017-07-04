В Украине зафиксировано падение доходности депозитов

В Украине продолжает снижаться доходность депозитных вкладов. Как информирует replyua.net со ссылкой на minfin.com.ua, доходность упала по всем гривневым вкладам, кроме девяти месяцев.
Больше всего средние ставки упали по вкладам до востребования. Средняя доходность по ним обвалилась на 0,37 процентов. По вкладам на 9 месяцев средняя ставка выросла 0,03 процента. Теперь девятимесячный депозит приносит больше доходности, чем 12-месячный. В Минфине отметили, что с середины июня самое большое снижение доходности по депозитным вкладам продемонстрировали ВТБ (дочка российского банка) и Международный инвестиционный банк. Отмечается, что ВТБ по гривневым вкладам снизил доходность сразу на 1,56 процентов (годовые депозиты), а Международный инвестиционный банк – на 1,34 процента (годовые депозиты).
По долларовым депозитам доходность также продолжает снижаться. Средняя доходность сократилась примерно на 0,11 процентов на годовые депозиты. А вот по вкладам на три месяца процентная ставка, напротив, возросла на 0.03 процента.