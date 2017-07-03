3 июля цены на нефть продолжили рост

В понедельник, 3 июля, мировые цены на нефть продолжили рост, и он был вызван позитивными ожиданиями инвесторов, которые надеются на данные из Соединенных Штатов о снижении количества работающих буровых установок.
Как передает replyua.net, снижение количества установок должно отмечаться впервые с начала текущего года. По состоянию на 10 часов 50 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 49.07 долларов, и планка в 49 долларов была впервые преодолена за много дней. Помимо ожиданий, связанных с данными об уменьшении количества буровых установок в США, инвесторы также надеются на подписанное ранее соглашение о снижении уровня добычи нефти. Однако рост цен продолжают сдерживать новости об увеличении добычи черного золота в Ливии. Сообщается, что Ливия продолжает наращивать объемы добычи, и сейчас они достигают 1,005 миллиона баррелей в сутки. Это самые высокие показатели за последние четыре года.
Напомним, что в мае страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, но добывающие большие объемы нефти, продлили соглашение о снижении уровня добычи еще на девять месяцев.