Прогноз на второе полугодие: как изменится курс доллара в Украине

Во второй половине текущего года в Украине снова прогнозируют девальвацию гривны, однако она будет не стремительной, а плавной. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, эксперты уверены, что то укрепление национальной валюты, которое продолжается последние дни, будет совсем недолгим, и скоро доллар снова подорожает.
Максим Пархоменко, аналитик «Альпари», отметил, что в начале лета гривна всегда укрепляется из-за нескольких факторов. Однако, по мнению экспертов, не только гривна, но и доллар будет переживать непростые времена из-за политической нестабильности в Соединенных Штатах, а также из-за низких макроэкономических показателей. Наталья Мильчакова, известный аналитик, заявила, что этой осенью доллар может подорожать до 32 гривен, однако другие эксперты такой прогноз назвали «пессимистичным» и подчеркнули, что курс доллара будет колебаться на уровне 27-28,5 гривен.
«Риском может стать отказ Международного валютного фонда либо иных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине. Другим риском может стать падение мировых цен на зерно, металлы и иные экспортные товары Украины, а также падение мировой цены на нефть, что может негативно повлиять на спрос зарубежных импортеров на украинские товары», заявила Мильчакова.