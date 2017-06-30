Фінансовий аналітик прогнозує крах російської національної валюти через 2-3 місяці

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Фінансовий аналітик Степан Демура розмірковує з приводу найближчих перспектив російської національної валюти, - про це повідомляє новинний портал replyua.net з посиланням на ресурс «Русский монитор».Так, Демура зауважує, що останнім часом курс рубля тримався за рахунок так званого «carry trade». Російський центральний банк «заякорив» інфляційні очікування населення, а іноземні інвестори вкладали кошти в облігації в російській національній валюті у зв’язку зі значною їх дохідністю. Тим не менш, внутрішні кредити перестали бути рентабельними. У той же час, ресурс carry trade практично вичерпано, і ці спекуляції навряд чи в змозі врятувати курс рубля від падіння.Крім того, негативний вплив чинить і зовнішньополітична ситуація. Глобальний тренд на виведення інвестицій з Російської Федерації тимчасово переломився після інавгурації Дональда Трампа – деякі фінансисти розрахувавли на зняття санкцій з Москви. Тим не менш, вже зараз стало зрозуміло, що санкції не тільки не будуть скасовані, а й посиляться. Тому тенденція на виведення капіталу знову наростає. Оцінюючи перспективи російської національної валюти, Демура зауважує, що «літо у рубля ще є» - але через два-три місяці, за збереження поточних тенденцій, варто чекати різкого падіння курсу рубля.