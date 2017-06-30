валюта
СпецтемаГеращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Фінансовий аналітик прогнозує крах російської національної валюти через 2-3 місяці

Фінансовий аналітик прогнозує крах російської національної валюти через 2-3 місяці
Фінансовий аналітик Степан Демура розмірковує з приводу найближчих перспектив російської національної валюти, - про це повідомляє новинний портал replyua.net з посиланням на ресурс «Русский монитор».

Так, Демура зауважує, що останнім часом курс рубля тримався за рахунок так званого «carry trade». Російський центральний банк «заякорив» інфляційні очікування населення, а іноземні інвестори вкладали кошти в облігації в російській національній валюті у зв’язку зі значною їх дохідністю. Тим не менш, внутрішні кредити перестали бути рентабельними. У той же час, ресурс carry trade практично вичерпано, і ці спекуляції навряд чи в змозі врятувати курс рубля від падіння.

Крім того, негативний вплив чинить і зовнішньополітична ситуація. Глобальний тренд на виведення інвестицій з Російської Федерації тимчасово переломився після інавгурації Дональда Трампа – деякі фінансисти розрахувавли на зняття санкцій з Москви. Тим не менш, вже зараз стало зрозуміло, що санкції не тільки не будуть скасовані, а й посиляться. Тому тенденція на виведення капіталу знову наростає. Оцінюючи перспективи російської національної валюти, Демура зауважує, що «літо у рубля ще є» - але через два-три місяці, за збереження поточних тенденцій, варто чекати різкого падіння курсу рубля.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
20380

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

29 июн 2017
15193

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Якщо днем раніше представники Міністерства оборони Російської Федерації заявляли, що затриманий силами антитерористичної операції в Луганській області Віктор Агєєв не є контрактником і був

Последние новости

Стало відомо, скільки газу поставив «Газпром» до ОРДЛО

Правоохоронці вручили Гужві нову повістку

Москва продовжила санкції у відповідь проти Євросоюзу

ЗМІ: Росія готується анексувати російськомовні часини України

Ейдман: російські солдати воюють за нафту Пригожина та мільярди Путіна

В России потребовали от Украины 2 миллиарда долларов

Москва відмовилась платити внески до Ради Європи

Фінансовий аналітик прогнозує крах російської національної валюти через 2-3 місяці

Росія остаточно розлаялась з ПАРЄ

Відомо, коли у ВРУ розглянуть питання щодо зняття недоторканності з Добкіна

Анонсована зустріч Трампа та Путіна викликає занепокоєння – журналіст

Ар’єв: Аргамунд влаштував скандал українській делегації в ПАРЄ

Суд у Дніпрі скасував рішення про перейменування проспекту на честь Нігояна

Відомий шведський бренд заявив про наміри вийти на український ринок

Пономар: НАТО зробить подарунок Україні до Дня незалежності

Ученые: человечеству осталось всего три года до глобальной катастрофы

Эксперт: хакерская атака подорвет экономику Украины

Британець намагався заробити на пожежі в Grenfell Tower

Ответили быстро: Россия продлила контрсанкции против западных стран

Эксперт: вслед за Украиной конгрессмены США выделяют 700 миллионов Израилю

 Новости за день