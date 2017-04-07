Резкий скачок цен на нефть после ударов США по Сирии

7 апреля на утренних торгах цены на нефть побили все рекорды за последние недели, информирует replyua.net. Рано утром на Лондонской бирже черное золото марки Brent торговалось по 56 долларов за баррель, однако чуть позже цена опустилась до 55,7 долларов.
Это абсолютный рекорд с 7 марта текущего года, и, по мнению многих международных экспертов, скачок цен произошел на фоне удара Соединенных Штатов по военной базе в Сирии, которая была практически полностью разрушена. На азиатских рынках американская нефть сегодня подорожала сразу на два процента, и ситуация на рынке нефти, как считают аналитики, в настоящее время больше зависит от геополитических факторов.
Ранее эксперты уже заявляли, что, если, к примеру, военный конфликт начнется в Саудовской Аравии, то цены на нефть в считанные дни могут превысить отметку в сто долларов за баррель. Неопределенность ситуации по Сирии может привести к дальнейшему росту цен на черное золото, и после выходных, когда торги снова откроются, можно ожидать новых сюрпризов.