Правительство Дании выделяет финансовую помощь Украине для проведения реформ

Правительство Дании одобрило выделение финансовой помощи Украине, и наша страна получит 65 миллионов евро, которые будут направлены на реализацию реформ.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Эспрессо, выделение финансовой помощи одобрил Ларс Расмуссен, датский премьер, о чем он сообщил на совместном брифинге с Петром Порошенко, украинским главой. Власти Дании направят эти деньги на внедрение пятилетней стратегии поддержки в проведении реформ в Украине. «Эти средства мы выделяем в рамках поддержки реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией, децентрализации, государственного управления и энергетики», подчеркнул премьер-министр Дании.
Во время брифинга Расмуссен отметил, что Запад должен продолжать давление на Россию и не может отменить антироссийские санкции до тех пор, пока не будут выполнены все пункты Минских договоренностей. Также премьер осудил войну на Донбассе и незаконное присоединение Крыма к России.