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Гонтарева предсказала исчезновение российских банков в Украине

Гонтарева предсказала исчезновение российских банков в Украине
В интервью ЛИГА глава Нацбанка заявила о том, что у банков, имеющих российский капитал, на украинском рынке нет будущего, информирует replyua.net.

По словам Валерии Гонтаревой, финансовые учреждения с российским капиталом хорошо докапитализированы, и никаких проблем с ликвидностью не наблюдается даже у Проминвестбанка, однако в Национальном банке Украины при этом не считают, что эти банки могут рассчитывать на светлое будущее на территории Украины. При этом глава Нацбанка подчеркнула, что доля рынка у финансовых учреждений с российским капиталом за последнее время снизилась с 15 до 8,8 процентов. «Если эти банки смогут отыскать покупателей на свои активы, мы, со своей стороны, будем только рады», подчеркнула глава Национального банка.

Напомним, что ранее Гонтарева не исключила продажу ПриватБанка, отметив, что это может произойти в ближайшие три или четыре года. По ее словам, вопрос о продаже национализированного банка также обсуждался и с министром финансов Александром Данилюком, однако сначала необходимо принять стратегию управления госбанками.
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