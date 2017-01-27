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Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев

Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев
Представители Государственной службы статистики Украины сообщили о завершении анализа зарплат в 2016-м году. По данным ведомства, минувший год для украинских работников был ознаменован значительным увеличением зарплат. Как передаёт replyua.net со ссылкой на сообщение УНИАН, в Госстате определили, что зарплаты в Украине в 2016-м году в среднем были выше зарплат в 2015-м году на 11,6%.

В целом на протяжении года наблюдалась положительная тенденция по зарплатам: декабрь-2016 в сравнении с сентябрём того же года продемонстрировал 18,9%-ный рост зарплат. В пересчёте на гривны средняя номинальная зарплата штатного украинского сотрудника в декабре 2016-го года составляла 6 475 гривен, тогда как минимальная зарплата в минувшем году равнялась 1 600 гривен.

Кроме того, Госстат определил и наиболее прибыльные сферы минувшего года. По данным ведомства, самые высокие средние зарплаты наблюдались у сотрудников авиационного транспорта (27,3 тысяч гривен), а вот самые низкие средние зарплаты в декабре 2016-го года наблюдались в курьерской и почтовой сферах — всего 3 400 гривен.
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