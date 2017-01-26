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26 января зафиксирован новый рост цен на нефть

26 января зафиксирован новый рост цен на нефть
На фоне снижения курса доллара на мировом рынке нефти сегодня зафиксирован незначительный рост цен на черное золото, сообщает replyua.net. Однако эксперты отмечают, что резкого скачка стоимости нефти пока ждать не стоит из-за большого объема запасов и поставок.

Несмотря на все старания и договоры, заключенные между странами ОПЕК и между странами, не входящими в картель, быстрого темпа роста цен пока не ожидается. По состоянию на 9 часов 45 минут по киевскому времени баррель черного золота торгуется по 55,74 долларов. Трейдеры отмечают, что рост цен на нефть никак не связан с соглашениями стран-производителей черного золота о сокращении добычи. По словам трейдеров, нефть прибавила в цене только на фоне снижения доллара, который опустился уже на четыре процента по отношению к январскому пику.

Сдерживание роста стоимости нефти происходит из-за данных, поступающих от Управления энергетической информации Соединенных Штатов. Запасы нефти по-прежнему остаются очень большими. Только за последнюю неделю они выросли сразу на 2,84 миллиона баррелей, и сейчас достигают 488 миллионов.
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