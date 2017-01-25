Банки Украины изменили систему кредитования граждан в 2017 году

В текущем году украинские банки готовы предоставить гражданам краткосрочное финансирование – они предложат либо предоставление займов наличными, либо карточное кредитование.
Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, такие предложения будут действовать из-за отсутствия законодательной защиты от неплатежей и отсутствия долгосрочных ресурсов. По словам Александра Седых, финансового директора «Простобанк Консалтинг», в 2017 году будет разворачиваться борьба за клиентов ПриватБанка на рынке потребительского кредитования, между всеми остальными игроками. Седых подчеркнул, что активация двух видов кредитования поможет в восстановлении банковской системы страны. Нужно отметить, что по данным НБУ, за одиннадцать месяцев прошлого года портфель потребительских кредитов в Украине сократился более чем на четыре процента, до ста миллиардов гривен. Сокращение в денежном выражении достигло четырех с половиной миллиардов гривен.
Активизации двух видов кредитования, по мнению финансовых аналитиков, будет достаточно, чтобы восстановить это направление банковской отрасли. Нужно отметить, что число граждан, оформляющих кредиты, за последнее время в Украине резко сократилось. Эксперты связывают это с непростой экономической и финансовой ситуацией в стране.