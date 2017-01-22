Рынок нефти будет сбалансирован, несмотря на сланцевую добычу в США - Катар

Министр энергетики Катара Мохаммед аль-Сада заявил в воскресенье, что несмотря на увеличение количества буровых установок в Соединенных Штатах Америки, рынок нефти избежит флуктуаций, которые прогнозировали эксперты, - передает replyua.net.
Министр энергетики Катара подчеркнул, что рынок нефти сбалансируется благодаря выполнению обязательств стран-членов ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти, даже несмотря на запуск десятков новых буровых установок в США. По его мнению, даже учитывая активность США, уровень добычи нефти в мире не вырастет больше, чем в прошлом году. Как сообщалось ранее, в 2016 году добыча нефти в мире увеличилась на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Станы ОПЕК достигли договоренности снизить объемы добычи нефти суммарно на 1,8 миллионов баррелей в сутки в надежде на рост цены на черное золото за счет устранения избыточного предложения. Стало также известно, что на следующей неделе пройдет заседание Комитета, созданного ОПЕК для мониторинга этого ограничения. Представители комитета будут анализировать объемы добычи нефти во всех пяти странах, взявших на себя обязательства по его сокращению.