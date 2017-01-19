Эксперты прогнозируют резкий взлет цен на нефть

Нефти марки Brent может подорожать примерно на десять долларов по отношению к североамериканскому сорту WTI в случае, если Соединенные Штаты одобрят изменения в налогообложении экспорта и импорта.
Как информирует replyua.net, об этом заявил Пьер Андюран, директор по инвестициям компании Andurand Capital Management. Агентство Блумберг передает, что Андюран дал прогноз на текущий год, и, по его оценкам, баррель нефти будет торговаться по 70 долларов уже через несколько месяцев. По мнению эксперта, члены ОПЕК будут делать все для того, чтобы рост цен был быстрым – это связано с сглаживанием эффекта от потенциальных налоговых реформ в Соединенных Штатах. Однако Андюран считает, что страны ОПЕК и государства, не входящие в ОПЕК, заключившие соглашения о сокращении добычи, будут соблюдать договоренности примерно на 80 процентов.
К середине этого года, по прогнозам Андюрана, нефтяной рынок будет полностью стабилизирован, и именно через несколько месяцев начнется быстрый рост цен, но пока в условиях нестабильности рынок продолжит лихорадить. Отметим, что по состоянию на 11 часов 10 минут баррель нефти торгуется по 54,41 доллару.