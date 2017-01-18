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Страны ОПЕК обеспокоены новой тенденцией на нефтяных мировых рынках

Страны ОПЕК обеспокоены новой тенденцией на нефтяных мировых рынках
Финансовый аналитик Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет что прогнозы, прозвучавшие на Всемирном экономическом форуме в Давосе, оказались очень неутешительными для стран, которые в экономике делают основную ставку на нефть, - передает replyua.net.

Пономарь подчеркивает, что согласно данным Bloomberg, страны-лидеры по экспорту нефти в мире сильно обеспокоены прогнозами в отношении цен на черное золото с учетом расширения сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки. Блогер пишет: «Ведущие игроки мировой нефтяной отрасли далеки от эйфории – увеличение сланцевой добычи нефти в США приведет к падению цен на нефть и усилит рыночные колебания».

Финансовый аналитик пишет, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в Давосе заявил, что страны ОПЕК крайне обеспокоены заявлением США о расширении сланцевой добычи при цене на нефть 50 долларов за баррель. «По нашим подсчетам эти процессы приведут к усилению волатильности – цена на нефть будет то расти, то снижаться, в а этом вопросе важна стабильность», - подчеркнул он. Колебания цены на нефть начались сразу после заявления стан ОПЕК о сокращении добычи. Тогда цены подскочили, но вновь упали после заявления Трампа о запуске новых нефтедобывающих установок.
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