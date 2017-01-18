Экономист: будет лучше, если Украина выплатит долг Януковича

Экономический эксперт Владимир Сиденко считает, что Украина должна добровольно выплатить России долг в три миллиарда долларов, поскольку существуют риски, что суд признает этот долг суверенным, ведь средства изымались из государственного российского фонда, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
По словам Сиденко, аргументом Украины является то, что долг получен в результате размещения ценных бумаг на частном рынке, однако теперь все зависит от того, как суд будет трактовать механизм размещения долга. «Если в суде признают, что долг размещен не на конкурентных принципах, а был предназначен только для конкретного субъекта, его признают суверенным», считает экономист. По его мнению, юристы МВФ уже изучили ситуацию и практически уверены в таком решении.
«Украине лучше всего выплатить этот долг, чтобы избавиться от такой ноши. Если этого не произойдет, ситуация отразится на кредитном рейтинге, и украинской стороне будет трудно доказывать, что она выплачивает долги. Этот долг создает для репутации страны ненужный оттенок – кажется, что Украина финансово зависима от РФ», отметил Сиденко.