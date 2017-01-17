На мировом рынке нефти очередной взлет цен 17 января

17 января утренние торги на мировом рынке нефти начались с небольшого снижения из-за сомнений аналитиков в эффективности соглашений о сокращении добычи черного золота, однако уже ближе к обеду нефть существенно «отыграла» свои позиции, информирует replyua.net.
Утром баррель нефти торговался примерно по 55,57 долларов, однако по состоянию на 12 часов 25 минут по киевскому времени черное золото отыграло в цене за одни сутки больше полутора процентов, и сейчас баррель торгуется по 56,55 долларов. Несмотря на такие колебания стоимости, власти Саудовской Аравии продолжают заявлять о том, что намерены придерживаться всех условий соглашения о сокращении добычи черного золота. К Саудовской Аравии подключились и другие государства, которые участвовали в переговорах в Вене, прошедших в конце прошлого года.
Напомним, что страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, почти на 600 тысяч баррелей. Соглашения были подписаны ради стабилизации цен на мировом рынке, и эксперты считают, что цена поднимется до 60 долларов за баррель.