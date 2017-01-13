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Цены на нефть выросли после заявлений России

Цены на нефть выросли после заявлений России
На вечерних торгах в четверг, 12 января, цены на нефть начали расти на фоне заявлений, прозвучавших от Саудовской Аравии и России, информирует replyua.net. Александр Новак, министр энергетики России, а также Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии, заявили о сокращении добычи нефти.

По состоянию на 8 часов 50 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 56,03 долларов. Нужно отметить, что несколько дней назад стоимость нефти падала до рекордно низкого уровня за последние недели на фоне новостей из Соединенных Штатов – в Минэнерго США заявили о том, что запасы черного золота продолжают увеличиваться. Накануне Новак заявил, что Россия снизила добычу нефти, как и обещала на заседании стран, не входящих в ОПЕК, в декабре прошлого года.

Министр энергетики подчеркнул, что в первые дни января сокращение добычи шло по намеченному ранее плану, и даже с небольшим опережением. Также министр добавил, что все страны, взявшие на себя эти обязательства, строго выполняют их. Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что страна продолжает сокращать добычу, а также подтвердил слова российского министра.
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