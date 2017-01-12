Гривна заняла 3-е место самых слабых валют мира

Подведение итогов 2016 года показало, что гривна укрепилась в тройке слабейших валют уходящего года. Относительной стабильностью может похвастаться рубль России (16,8%) и сом Киргизии (8,8%). Сильно сдали свои позиции сум узбеков (19,3%) и манат азербайджан (13,6%), также гривна Украины (12,9%). Это подтверждают ежегодные результаты работы "Forex Club".
По информации replyua.net за минувший год гривна обесценилась на 12,9%. Возможной причиной стало отрицательное воздействие баланса внешней торговли, на фоне сезона отопления расширение импорта оказалось критичным, цены на рынке сырья неустойчивые, плюс ко всему началась национализация банка Приват. Сотрудник "Forex Club" Шевчишин Андрей прокомментировал данную ситуацию так: "Несмотря на определенную стабильность, становление Украинской экономики протекает тяжело, существуют внешние угрозы. Развернувшиеся противоречия в плане торговли США с Китаем может возродить кризис, спасением от которого может послужить только обесценивание валюты. И Украину это затронет напрямую."
Рубль закрепил свои позиции на 16,8% за счет цен на нефть, которые были восстановлены более 50%, сюда же относится углеводородный экспорт. Сом киргизов заручился поддержкой с помощью переводов физ.лиц из Российской Федерации, за последний квартал 2016 года такой перевод составляет 544 млн. долларов.
Направления рынков валюты стран мира.
С ушедшего 2002 года доллар вырос до пиковых отметок. Из-за этого валюты стран достаточно развитых встала под удар по вине политики, которая направлена по-разному в мировых центральных банках. Лидером падения стали: фунт Египта (139,5%), тугрик Монголии (24,5%), а также лира Турции (21,4%) и пессо мексиканцев (20,3%). В большей степени укрепилась криптвалюта Bitcoin. Ею заинтересовался Китай и Индия из-за ужесточения регулирования валюты.