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НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных

НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных
На официальном сайте НБУ появилась информация, согласно которой Платинум Банк отныне считается неплатежеспособным. Как передает replyua.net, ранее эксперты прогнозировали серьезные трудности для этого банка в начале текущего года. Примечательно, что Платинум Банк находится на 22 места в перечне украинских банковских учреждений, количество которых на сегодняшний день не превышает ста.

По информации пресс-службы НБУ, в июне прошлого года состоялось утверждение нужного показателя докапитализации банка, что должно было гарантировать «позитивный показатель регулятивного капитала по состоянию на начало января 2017 года». Но, согласно сообщению пресс-службы регулятора, на 1 января текущего года банку не удалось достичь позитивного показателя капитала. «Принимая во внимание всю имеющуюся информацию, членами правления НБУ было принято решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к таковым, которые не являются платёжеспособными.

Помимо этого, регулятор утверждает, что 197 тысячам человек банка (а это – 97% вкладчиков банка) вклады будут возмещены полностью, так как их сумма составляет ее больше 200 тысяч гривен.

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