Рынок нефти снова лихорадит: цены резко идут вверх

Утренние торги 6 января начались с медленного снижения нефтяных котировок, однако в обед стоимость нефти снова устремилась вверх, сообщает replyua.net.
На утренних торгах баррель нефти торговался по 56,6 долларов, однако по состоянию на 13 часов по киевскому времени стоимость черного золота достигала уже 57,39 долларов. Подорожание за пару часов достигло одного процента. Такие колебания на мировом рынке нефти наблюдаются с начала этой недели. Несколько дней назад была зафиксирована рекордная цена – больше 58 долларов за баррель, однако через несколько часов произошел обвал цен – до 55 долларов. Напомним, что ранее эксперты прогнозировали повышение стоимости барреля до 60 долларов в начале этого года.
С 1 января крупнейшие производители черного золота сократили объемы добычи. Согласно договоренностям стран ОПЕК, объемы добычи будут снижены на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Чуть позже страны, не входящие в ОПЕК, договорились о сокращении добычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки, и триста тысяч из них «берет» на себя Россия.