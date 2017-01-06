Трамп пригрозив "Тойоті" високими податками

У випадку, якщо керівництво японської компанії Toyota не прийме рішення щодо відкриття заводу на території Сполучених Штатів, то на імпорт автомобілів даної марки до США буде введено дуже високий податок. Про це нещодавно у своєму Твіттер-акаунті написав новообраний президент США Дональд Трамп, передає replyua.net.
У своєму повідомленні новий глава держави висловив рішучий протест проти планів автомобільної компанії побудувати заводи біля США, а вже готові продукти продавати до Сполучених Штатів. «Нещодавно компанія Toyota заявила, що буде будувати заводи в Баха та в Мексиці для того, щоб виготовляти свої автомобілі Corolla для подальшого ввезення до Сполучених Штатів. Та не буде такого! Краще побудуйте свої заводи на території США, в інакшому випадку вам доведеться сплачувати дуже високі податки на нашому кордоні», - висловив своє незадоволення Дональд Трамп. Компанія Toyota хоче максимально здешевити своє виробництво, плануючи будування своїх заводів у країнах, де не потрібно платити високих зарплат, порівняно з США. Таким чином вони хочуть якомога більше зменшити ціну за автомобілі. Проте така концепція явно не задовольняє американського лідера, який бачить інший варіант розвитку подій.