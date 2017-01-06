Цены на нефть продолжили снижение на мировом рынке

На мировом рынке нефти сегодня, на утренних торгах, цены продолжают медленно снижаться, информирует replyua.net. По состоянию на 10 часов 10 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 56,65 долларов.
Накануне стоимость нефти незначительно росла после рекордного обвала, зафиксированного в начале недели, когда сначала черное золото подорожало до 58 долларов, а через несколько часов цена снизилась до 55 долларов за баррель. Несмотря на прогнозы экспертов, которые уверяли, что после новогодних праздников нефть подорожает до 60 долларов, этого не происходит. Также цены не могут стабилизироваться и после договоренностей, достигнутых в ноябре и в декабре. Напомним, что в конце ноября страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Чуть позже, 10 декабря, в Вене встречались представители стран, не входящих в ОПЕК. Они также договорились о сокращении уровня добычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Основное «бремя» на себя взяла Россия, которая с начала этого года сократила добычу черного золота на триста тысяч баррелей в сутки.