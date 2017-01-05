МВФ предоставит Киеву очередной транш, но в меньшем размере - СМИ

В МВФ уже в скором времени могут принять решение о предоставлении Киеву нового транша кредита, который станет уже четвертым по счету, в соответствии с программой расширенного финансирования EFF, хотя его размер будет равен 1 млрд долларов, а не 1,3 млрд как было оговорено ранее, передает replyua.net. Соответствующая информация была распространена изданием «Українські Новини», журналисты которого, в свою очередь, ссылаются на собственные авторитетные источники. До последнего времени на официальном уровне предполагалось, что общий размер транша будет составлять 1,2 млрд американских долларов. Вместе с тем, в соответствии с данными «Українських новин», ранее ожидалось, что до конца минувшего года сумма транша от МВФ составит 1,8 млрд долларов. Однако нынче на рассмотрение МВФ вынесен вариант транша в размере всего 1 млрд долларов.
Проведение советом директоров своего заседания касаемо продления финансирования Украины и, таким образом, предоставления ей очередного транша, запланировано на конец января. В случае принятия положительного решения, Киев может рассчитывать на средства в первых числах февраля 2017 года.