Минфин выделил «ПриватБанку» 44 миллиарда гривен

FinClub сообщает о том, что Министерство финансов Украины докапитализировало «ПриватБанк» уже на 44 миллиарда гривен, передает replyua.net.
Согласно последним данным Нацбанка, по состоянию на 28 декабря объем облигаций внутреннего госзайма вырос почти на 44 миллиарда, и Нацбанк сразу выкупил у Привата ОВГЗ на 25 миллиардов 800 миллионов гривен. Утром 29 декабря портфель ОВГЗ в Нацбанке вырос почти на 26 миллиардов и достиг 381 миллиарда 945 миллионов гривен. По состоянию на вчерашний день дополнительная эмиссия ПриватБанка еще не закрыта, однако решение о регистрации выпуска и проспекта эмиссии было принято 28 декабря. В реестре Министерства юстиции указаны прежние размеры уставного фонда – 50 миллиардов 700 миллионов гривен, и этот фонд был выкуплен Министерством финансов в ФГВФЛ всего за одну гривну.
Напомним, что ранее поступила информация о том, что с первого января текущего года ставки по депозитам в иностранной валюте в Привате будут снижены на один или на два процента годовых. В конце прошлого года ПриватБанк был национализирован.