У РФ банки падають за «ефектом доміно» (відео)

Журналісти OmTV проаналізували стан банківської системи Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.
Журналісти зауважують, що у минулому році російська банківська система показала черговий антирекорд – протягом 2016 року банкрутства зазнали більше ста десяти фінансово-кредитних установ. У 2015 році таких було сто п’ять, а в 2014 – дев’яносто п’ять. Загалом, з тисячі ста тридцяти шести кредитних організацій, які працювали станом на 2008 рік, зараз залишилось лише шістсот дванадцять. Але 2016 рік продемонстрував трохи нову тенденцію – якщо у попередні роки банкрутства стосувались банків, які займали за розміром активів місця нижче трьохсотого, то цього разу впали кілька банків з першої сотні. Наприклад, під ударом опинились «гаманець» Російської православної церкви Банк «Пересвет» (сорок сьоме місце) та «Татфондбанк» (сорок друге місце).
Журналісти зауважують, що сталась одна з найбільш неприємних речей у банківському секторі – запущено «ефект доміно». Наприклад, «Татфондбанк» поплатився за те, що був держателем облігацій «Пересвета». У свою чергу, банкрутство «Татфондбанку» несе ризики для п’яти інших фінансових установ. Наприклад, «Інтехбанк», «Татагропромбанк» та «Алтинбанк» працювали через проценсинговий центр банкрута з міжнародними платіжними системами Visa та Master Card, відтак їх картки перестали працювати. Журналісти зауважують, що у Центрального банку, здається, немає ні коштів, ні бажання протистояти масштабній банківській кризі в РФ.