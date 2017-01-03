валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

У РФ банки падають за «ефектом доміно» (відео)

У РФ банки падають за «ефектом доміно» (відео)
Журналісти OmTV проаналізували стан банківської системи Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.

Журналісти зауважують, що у минулому році російська банківська система показала черговий антирекорд – протягом 2016 року банкрутства зазнали більше ста десяти фінансово-кредитних установ. У 2015 році таких було сто п’ять, а в 2014 – дев’яносто п’ять. Загалом, з тисячі ста тридцяти шести кредитних організацій, які працювали станом на 2008 рік, зараз залишилось лише шістсот дванадцять. Але 2016 рік продемонстрував трохи нову тенденцію – якщо у попередні роки банкрутства стосувались банків, які займали за розміром активів місця нижче трьохсотого, то цього разу впали кілька банків з першої сотні. Наприклад, під ударом опинились «гаманець» Російської православної церкви Банк «Пересвет» (сорок сьоме місце) та «Татфондбанк» (сорок друге місце).

Журналісти зауважують, що сталась одна з найбільш неприємних речей у банківському секторі – запущено «ефект доміно». Наприклад, «Татфондбанк» поплатився за те, що був держателем облігацій «Пересвета». У свою чергу, банкрутство «Татфондбанку» несе ризики для п’яти інших фінансових установ. Наприклад, «Інтехбанк», «Татагропромбанк» та «Алтинбанк» працювали через проценсинговий центр банкрута з міжнародними платіжними системами Visa та Master Card, відтак їх картки перестали працювати. Журналісти зауважують, що у Центрального банку, здається, немає ні коштів, ні бажання протистояти масштабній банківській кризі в РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника
Важное за сутки
02 янв 2017
13254

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Издание «Independent» пишет, что журналист Сенан Мелони, посвятивший 30 лет исследованию причин гибели Титаника, сделал сегодня сенсационное заявление – причиной крушения огромного корабля мог быть

02 янв 2017
12720

Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как прошло празднование нового года в поселке городского типа Новоозерное в Сакском районе Евпатории. По его словам, то, что произошло, до оккупации

03 янв 2017
10731

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

Последние новости

Футбольные фанаты "Челси" получили тюремные сроки за расизм

Стало известно, какие звезды будут выступать на инаугурации Трампа

У РФ банки падають за «ефектом доміно» (відео)

Доник: история с Пашинским - обыкновенный вброс, но важно не это

Муждабаев рассказал, что будет происходить в Украине после обнародования "Плана Пинчука"

Павло Правий: назріває грандіозний провал всієї путінської мережі

В Ватикане открылся первый McDonald's

Портников: Трамп скорее договорится с Конгрессом, чем с Путиным

Донік розповів хто заважає побудові контрактної армії

Портніков: ми цілком можемо побачити союз Трампа і Конгресу проти Путіна

Завтра в Украине резко ухудшится погода

Сазонов рассказал, когда Лещенко станет интересен как политик

Блогер: скільки коштує французька політична проститутка?

Сазонов: в истории с Пашинским нет ничего странного

Муждабаєв до росіян: хто б смів нам докоряти

Манн: Казахстан вводит в одностороннем порядке безвизовывй режим со странами ОЭСР

Муждабаев: об этом не будут жалеть так называемые российские "либералы"

Эксперт оценил перспективу скорого ухода Путина

Дружина потерпілого розповіла, як поклала Пашинського на землю (ВІДЕО)

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

 Новости за день