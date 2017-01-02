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Стоимость Bitcoin поставила невероятный рекорд

Стоимость Bitcoin поставила невероятный рекорд
Издание «The Guardian» сообщает, что в первые дни нового 2017 года стоимость Bitcoin поставила невероятный рекорд – впервые за все три года своего существования один Bitcoin стоит более 1000 долларов США, - передает replyua.net.

Издание сообщает, что международная цифровая валюта, неоднократно скомпрометировавшая себя связью с преступным миром, в частности с торговлей людьми, оружием и наркотиками, поставила в первые дни 2017 года новый рекорд – ее стоимость выросла на 125% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники рынка Bitcoin полагают, что резкий скачек стоимости цифровой валюты связан с ростом на нее спроса в Китае, государственная валюта которого упала в цене на 7 процентов. По мнению экономистов, такое падение стоимости юаня является рекордным в течение последних 20 лет. По данным участников рынка Bitcoin, больше всего этой виртуальной валюты продается именно в Китае. Bitcoin в качестве средства международных платежей становится все более популярным – его можно переслать в любую точку мира быстро и анонимно, без участия банковских систем и контроля правительств.
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