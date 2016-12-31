Финансист спрогнозировал курс гривны на 2017 год

Аналитик-финансист Виталий Шарпан сообщил, что утвержденный властью Украины стандартный вариант событий на предстоящий год абсолютно реалистичен, однако в 2017-м все же стоит ожидать определенное обесценивание нацвалюты. Эксперт прогнозирует, «если Украина не выйдет за базовый сценарий, то ближе к декабрю следующего года американский доллар может вырасти до 30 – 32 гривен», о чем пишет «24 канал».
Как информирует replyua.net, в это же время финансист подчеркнул, что наши партнеры из Запада не просто так склоняют Украинское государство к аграрному бизнесу. В соответствии с его словами, на протяжении двух лет, с 2017-го по 2019-й фьючерсные рынки спрогнозировали огромную разницу между стоимостью металлургической продукции и зерновыми. Таким образом, за два следующих года цена на пшеницу должна быть поднята до 180 у.е. за тонну, а руда упадет в цене до 45 «зеленых» за одну тысячу килограмм.
Таким образом, эксперт уточнил: «Вот такая перемена на рынках сырья может произойти благодаря активной политике ФРС по поднятию ставок. В Штатах расчитывают, что ближе к завершению года ставка ФРС будет находиться на уровне 1,5-1,75 процента. Принимая к вниманию, что американская экономика показала в подъем в третьем квартале на уровне 3,2 процента – то такие прогнозы достаточно понятны, что ни на каплю не добавляет рынкам положительных надежд».