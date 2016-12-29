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НБУ: «ПриватБанк» рассчитался за рефинансирование

НБУ: «ПриватБанк» рассчитался за рефинансирование
В сообщении государственного регулятора говорится, что «ПриватБанк» больше не имеет долгов по займу центробанка для обеспечения выданных финансовым учреждением кредитов. Такое сообщение регулятор обнародовал после того, как Национальным банком Украины была произведена монетизация ОВГЗ.

Как информирует replyua.net, в предоставленной информации отмечается, что в среду, 28 декабря текущего года центробанк осуществил выкуп ОВГЗ, а количество вырученных денег от этого составило 25 миллиардов и 800 миллионов гривен, выпущенных финансовым ведомством Украины под руководством Александра Данилюка для превращения в капитал финучреждения после того, как «Приват» перешел под контроль Украинского государства. Деньги, вырученные от продажи ОВГЗ, которые поступили на счет «ПриватБанка», в большей степени были использованы для расчета по задолженности финучреждения перед государственным регулятором по кредитам, бравшимся с целью рефинансирования.

При этом Нацбаке отметили: «После осуществления монетизации в среду, 28 декабря «ПриватБанк» по задолженности, которую имел перед государственным регулятором. Соответственно, деньги от продажи ОВГЗ не будут использоваться для покрытия сумм вкладов, которые забрали из банка люди и, естественно, не окажут большого влияния на размер инфляции в стране и на валютный рынок».
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