Цены на нефть продолжают расти, несмотря на негативные новости из США

На утренних торгах цены на черное золото начали снижаться из-за новостей, приходящих из Соединенных Штатов, об увеличении запасов, однако пару часов спустя мировой рынок нефти опять «ожил» - черное золото торгуется по максимальным ценам, информирует replyua.net.
По состоянию на 8 часов 30 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 56,8 долларов, однако уже к 10 часам 40 минутам цены подскочили до 57,25 долларов, и это абсолютный рекорд. Нужно отметить, что рождественская неделя считается довольной спокойной для мировых рынков, однако в этом году происходит обратная тенденция – перед Новым годом рынок лихорадит. За несколько часов стоимость нефти увеличилась еще на 0,6 процентов, и рост цен начался во вторник – после трех выходных дней.
Ранее эксперты прогнозировали, что уже в начале следующего года цены на нефть должны подняться до 60 долларов за баррель. Такой оптимистичный прогноз связан с соглашением о снижении уровня добычи черного золота, которое было заключено между крупнейшими производителями нефти, не входящими в ОПЕК.