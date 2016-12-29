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Цены на нефть продолжают расти, несмотря на негативные новости из США

Цены на нефть продолжают расти, несмотря на негативные новости из США
На утренних торгах цены на черное золото начали снижаться из-за новостей, приходящих из Соединенных Штатов, об увеличении запасов, однако пару часов спустя мировой рынок нефти опять «ожил» - черное золото торгуется по максимальным ценам, информирует replyua.net.

По состоянию на 8 часов 30 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 56,8 долларов, однако уже к 10 часам 40 минутам цены подскочили до 57,25 долларов, и это абсолютный рекорд. Нужно отметить, что рождественская неделя считается довольной спокойной для мировых рынков, однако в этом году происходит обратная тенденция – перед Новым годом рынок лихорадит. За несколько часов стоимость нефти увеличилась еще на 0,6 процентов, и рост цен начался во вторник – после трех выходных дней.

Ранее эксперты прогнозировали, что уже в начале следующего года цены на нефть должны подняться до 60 долларов за баррель. Такой оптимистичный прогноз связан с соглашением о снижении уровня добычи черного золота, которое было заключено между крупнейшими производителями нефти, не входящими в ОПЕК.
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