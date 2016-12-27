Особенности вывода биткоина на счет Приватбанка

Индустрия заработка в интернете за последние годы стремительно преобразилась, став одним из наиболее популярных источников дохода активной части населения. Давайте мысленно перенесемся на пять-десять лет назад и представим себе, что мы видим человека, круглосуточно сидящего дома за компьютером и отвлекающегося только на сон и еду. Тогда мы бы посчитали, что он безработный и тратит свои лучшие годы на игры и интернет вместо того, чтобы работать. Но, если мы увидим такого молодого человека сегодня, наиболее очевидным предположением станет то, что он, скорее всего, фрилансер и в данный момент занимается своей любимой работой, которая приносит ему неплохие деньги.
Помимо очевидного преимущества в том, что сегодня можно получать неплохой доход не покидая персональную зону комфорта - любимое кресло, одеяло, чашка с кофе, новый сингл в наушниках - заработок в интернете хорош еще и в другом. В отличие от большинства предложений по офисной работе, на большинстве интернет-бирж производят выплаты не в гривнах. Если вы фрилансер, вы получаете свой доход в более стабильной валюте - в долларах, или же в более перспективной - биткоинах. Несмотря на общую неустойчивость курса, биткойн обеспечивает лучший рост накоплений в долгосрочной перспективе, поэтому заработок в BTC подходит тем, кто хочет накопить деньги на дорогостоящие покупки, поездки или ивенты.
Заработок в криптовалюте на украинском рынке фриланса привлекателен всем, кроме одного. Вы можете быть сколь угодно крутым фрилансером, у которого на BTC-кошельке уже накоплена внушительная сумма, но ближайший к вам супермаркет, ресторан или кинотеатр не принимает криптовалюту, а расчет производится только за наличные и пластиковые карты. Конечно, можно найти и "продвинутое" заведение, на двери которого наклеено "We accept Bitcoin", благо, карту таких мест легко найти в интернете, а количество биткойн-энтузиастов растет, но что делать, если Ваша девушка хочет пойти сегодня именно в этот суши бар, потому что там роллы вкуснее/повар-японец/подруга рекомендовала?
Выход - вывести биткоин на карту Приватбанка, например. Дебетовая или кредитная карточка Visa/Mastercard Привата есть практически у каждого, многие заведения предлагают бонусы их владельцам, а самое главное, вам не придется терять сбережения на постоянно меняющемся курсе гривны. Обмен Bitcoin на карту Приватбанка можно совершить на сайте онлайн-обменника 24pay.me. Наша команда уже более 8 лет предоставляет качественные услуги обмена и вывода электронной валюты, что подтверждается отзывами наших клиентов на многих платформах. Мы предлагаем лучшие курсы на рынке, мгновенный автоматический обмен в любое время суток, а также помощь службы поддержки клиентов, готовой проконсультировать вас в любой ситуации. А самое главное, обмен можно провести всего в несколько кликов мышью, без дополнительной регистрации или подтверждения личности, что сэкономит вам личное время и нервы.