На мировом рынке нефти цены колеблются

В последний рабочий день недели на мировом рынке нефти снова наметилось снижение цен. Как информирует replyua.net, рынок лихорадит в преддверии праздничной недели, и такая тенденция, по мнению экспертов, продлится несколько дней.
На утренних торгах около семи часов утра баррель нефти торговался по 54,87 долларов, по состоянию на 11 часов по киевскому времени баррель нефти торгуется уже по 54,71 долларов. Эксперты отмечают, что накануне незначительное повышение цен на нефть было обусловлено удешевлением американской валюты на фоне отрицательной статистики из Соединенных Штатов по рынку труда. Объемы операций по нефти на мировом рынке приблизились к критическим отметкам, и это связано с предстоящими Рождеством и Новым годом.
В конце декабря, как правило, мировые рынки замирают на некоторое время, и только после 1 января снова начинают работать в полную силу. Не исключено, что в ближайшие дни не нефтяном рынке произойдут новые колебания. Однако эксперты ранее заявили о том, что это нормальная ситуация, и уже в начале следующего года цены на черное золото поднимутся до 60 долларов за баррель.