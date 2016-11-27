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Аслунд: можно попрощаться с траншами от МВФ

Аслунд: можно попрощаться с траншами от МВФ
До конца текущего года Украина не получит транш от МВФ. Более того, Международный валютный фонд даже не делает никаких намеков на дату, когда он может выделить деньги. Как передает replyua.net, об этом на Новом времени пишет Андерс Аслунд, известный шведский экономист.

По его словам, миссия МВФ уехала из Киева в середине ноября, и украинские власти надеялись услышать положительное решение о новом транше, однако представители финансового института сказали жесткое «нет». «Обычно заявления МВФ отличаются дипломатичностью, но на этот раз звучала жесткая риторика. В миссии подчеркнули, что потребуется время, а Украине предстоит проделать огромную работу, и финансирование в этом году прекращается. Хуже того, неизвестно, когда оно может быть возобновлено. В МВФ акцентировали внимание на множестве проблем», отмечает Аслунд.

По его словам, украинским властям необходимо улучшать бизнес-климат, реформировать сектор госпредприятий, повысить потенциал экономить и ускорить борьбу с коррупцией. Аслунд пишет, что в МВФ даже не сказали, когда миссия приедет в следующий раз, но дали понять, что не будут участвовать в этой игре, если в Украине не начнется борьба с коррупцией.
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