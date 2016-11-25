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Російський анекдот: «Роснафта» позичає грошей щоб розрахуватись з поточними боргами – блогер

Російський анекдот: «Роснафта» позичає грошей щоб розрахуватись з поточними боргами – блогер
Блогер Олександр Коваленко приділяє увагу ситуації на ринку енергоносіїв та фінансовому становищу двох найбільших російських монополій – «Роснафти»і «Газпрому». Здається, у першої компанії щось знову пішло не так, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на Фейсбук експерта.

Так, блогер наголошує, що найближчими фінансовими планами «Роснафти» передбачено залучення коштів на суму один трильйон сімдесят один мільярд рублів шляхом розміщення біржових облігацій. Офіційно заявленим напрямком використання цих коштів є реалізація нових проектів, проте дійсність, здається, не відповідає складеним «Роснафтою» прес-релізам. За словами блогера, поточний обсяг боргів нафтової монополії становить більше сорока шести мільярдів доларів, і на їх обслуговування у цьому році потрібно витратити три мільярди вісімсот мільйонів, а у наступному – дванадцять мільярдів дев’ятсот мільйонів доларів США. Відтак, шляхом нескладних математичних обчислень, додавши ці суми і перевівши їх у рублі, отримаємо якраз один трильйон сімсот мільярдів.

А це значить, що ні про який розвиток компанії не йдеться – лише б на погашення боргів вистачило. Дійсно, велика держава, - іронізує блогер.
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