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В Украине растут объемы иностранных инвестиций

В Украине растут объемы иностранных инвестиций
В период с январь по сентябрь текущего года объемы иностранных инвестиций в Украине возросли почти на два процента по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года и достигли 6 миллиардов 373 миллионов гривен, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В сообщении Госстата говорится о том, что в период с января по сентябрь инвестиции из государственного бюджета возросли на тридцать процентов и составили два миллиарда 180 миллионов гривен, а инвестиции из местных бюджетов увеличились почти в два раза и составили 9 миллиардов 881 миллион гривен. Объем средств населения, выделенный на строительство, достиг 19 миллиардов гривен, и рост составил 12,5 процентов.

Кроме того, объем капитальных инвестиций за этот период времени достиг 204 миллиардов, что на 27 процентов больше, чем в период с января по сентябрь 2015 года. Большая доля инвестиций поступила в материальные активы, и из них было направлено много средств в сооружения и здания, в оборудование, машины, транспортные средства.
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